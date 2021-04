Ginny & Georgia - powstanie 2. sezon. Odtwórcy głównych ról ogłaszają świetną wiadomość

fot. Netflix

Ginny & Georgia, serial z Brianne Howey i Antonią Gentry w rolach głównych, dostanie 2. sezon. Decyzja Netflixa nie dziwi ze wglądu na dużą popularność i świetną oglądalność produkcji. Przez długi czas seria utrzymywała się w TOP10 platformy streamingowej, a w ciągu pierwszych 28 dni od premiery serial obejrzało 52 miliony użytkowników.

Przypomnijmy, że seria skupia się na perypetiach Ginny i jej nastoletniej córki Georgii, które po latach tułaczki postanawiają osiedlić się w Wellsbury w Nowej Anglii, gdzie planują rozpocząć nowe życie. Chociaż obie bohaterki świetnie odnajdują się w nowym miejscu, to tajemnicza przeszłość Georgii burzy ich spokój.

Niezmiernie cieszy nas tak dobre przyjęcie serialu i miłość, jaką widzowie go obdarzyli. Szczególnie wdzięczne jesteśmy Brianne i Toni, który postawiły sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Nie możemy się doczekać, by powrócić do Wellsbury na 2. sezon - powiedziały twórczynie serii.

2. sezon serialu Ginny & Georgia liczyć ma 10 odcinków.

Twórczyniami serialu są Debra J. Fisher, showrunnerka i producentka wykonawcza, kreatorka oraz producentka wykonawcza Sarah Lampert oraz reżyserka i producentka wykonawcza Anya Adams.