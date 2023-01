Girls Trip 2: sequel powstanie. Dziewczyny podbiją zachodnią Afrykę

fot. materiały prasowe

Girls Trip 2 to długo wyczekiwany sequel komedii o grupie przyjaciółek, które zdecydowały się spotkać po latach, by wspólnie przeżyć festiwal w Nowym Orleanie. Tracy Oliver - współautorka pierwszego filmu przekazała podczas wydarzenia promującego 2. sezon jej serialu Harlem, że posiada ostateczną aktualizację Girls Trip 2. Produkcja na pewno powstanie, a prace nad scenariuszem już trwają.

Tracy Oliver - wypowiedź

Scenarzystka w pierwszej kolejności ogłosiła, że rozpoczęły się oficjalne przygotowania do nakręcenia Girls Trip 2. Ujawniła również szczegóły fabuły, dotyczące miejsca rozgrywanej akcji. Okazuje się, że twórcom zależy, aby dziewczyny przeżyły przygodę życia w zachodniej Afryce, a dokładniej w Ghanie. Na wiadomość tę zareagowała jedna z gwiazd Harlemu - aktorka Shoniqua Shandai, która krzyknęła wówczas „Afrochella!”. Było to nawiązanie do premierowego wydarzenia kulturalno-muzycznego w Ghanie. Tracy Oliver potwierdziła, że panie z Girls Trip będą chciały wziąć udział w festiwalu.

Na ten moment nie jest znany harmonogram produkcji. W pierwszym filmie wystąpiły: Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith i Tiffany Haddish.