Gladiator 2 - Connie Nielsen komentuje plany

fot. materiały prasowe

Gladiator 2 został ogłoszony w 2018 roku bez wielu szczegółów ani daty premiery. Connie Nielsen grała jedną z głównych ról w pierwszej części i podczas jednego z nowych wywiadów udzielonych portalowi Entertainment Weekly została zapytana o ten projekt.

Aktorka potwierdza, że słyszała o nim od producentów, którzy pracują przy Gladiatorze 2. Jednak sama nie jest pewna, kiedy może zostać nakręcony i czy w ogóle jej postać się pojawi, ale na pewno jest zainteresowana występem.

- Myślę, że to zależy od tego, który film Ridleya ma priorytet, bo ma on bardzo przepełniony terminarz. W grę wchodzi też kwestia COVIDA i tego, kiedy możemy wrócić do pracy. Na pewno byłabym zainteresowania zagraniem w tym filmie - mówi Connie Nielsen.

Lucjusz / zdjęcie główne: materiały prasowe

Ewentualna rola Nielsen mogłaby być jedynie sceną retrospekcji, ponieważ Walter F. Parkes, producent filmu Gladiator 2 wspominał, że fabuła rozgrywa się 25-30 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Bohaterem miałby być Lucjusz, syn postaci granej przez Nielsen.

Przypomnijmy, że Gladiator w maju 2020 roku obchodził 20. urodziny.