Siła i honor! Tab brzmi muzyka z Gladiatora 2

Muzyka Hansa Zimmera z Gladiatora jest uważana za jedno z jego największych i najbardziej znanych dzieł. Kompozytor jednak nie powrócił w Gladiatorze 2, a zastąpił go Harry Gregson-Williams, znany m.in. z widowisk takich jak Opowieści z Narnii oraz Królestwo niebieskie. Warto wspomnieć, że Gregson-Williams w przeszłości często współpracował z Zimmerem.

Gladiator 2: Siła i honor

Opublikowano pierwszy utwór z filmu, który daje wgląd w to, czy nowemu kompozytorowi udało się oddać muzyczny klimat Gladiatora.

Gladiator 2

Gladiator 2: Soundtrack

Zdradzono również listę utworów ze ścieżki dźwiękowej, która może zawierać spoilery. Co ciekawe, w nowej wersji powraca kultowa piosenka Now We Are Free z pierwszej części, ponownie wykonana przez Lisę Gerrard.

Gladiator II Overture (3:01) Lucius, Arishat and the Roman Invasion (8:34) I’ll Wait for You (5:51) Ostia (4:11) Angry Baboons (2:00) Strength and Honor (3:21) Acacius Returns (1:26) City of Rome (1:55) Defiance (0:55) I See Him in You (2:59) Acacius in the Colosseum (6:43) Let the Gods Decide (4:08) Macrinus’ Plan (3:34) I Need You to Do This (3:52) Smooth Is The Descent (4:22) Now That I Have Found You (2:43) Echoes in Eternity (2:15) War, Real War (3:30) The Dream Is Lost (2:45) Now We Are Free – Lisa Gerrard, Gavin Greenaway & The Lyndhurst Orchestra (4:18)

Premiera Gladiatora 2 odbędzie się w listopadzie, a album ze ścieżką dźwiękową ukaże się tydzień wcześniej.