Glass Onion: Film z serii Na noże - pierwsze opinie o nowym filmie Riana Johnsona. Widzowie są zachwyceni!

Glass Onion: Film z serii Na noże to sequel kinowego hitu Riana Johnsona z 2019 roku. W drugiej części detektyw Benoit Blanc (w tej roli ponownie występuje Daniel Craig) udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych. W obsadzie są również Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline oraz Kate Hudson i Dave Bautista.

Choć film trafi na platformę Netflix w grudniu to miał on premierę podczas odbywającego się właśnie filmowego festiwalu w Toronto. Niektórzy widzowie, którzy mieli okazję zobaczyć produkcję twierdzą, że jest ona nawet lepsza od powszechnie chwalonej pierwszej części.

Opinie o Na noże 2 są bardzo pozytywne. Możemy przeczytać, że film jest większy i lepszy pod każdym względem, dostarczając tajemnicę morderstwa, która trzyma publiczność w napięciu od początku do końca. Recenzent Max Gao na swoim Twitterze napisał: Daniel Craig i Janelle Monáe kradną show, a drugoplanowa obsada to po prostu rozkosz. Szczególnie chwalona jest Janelle Monáe za swój występ. Matt Neglia na Twitterze również uważa, że film jest tak samo ostry i przyjemny jak pierwsza odsłona. Dodaje, że tajemnica morderstwa jest błyskotliwa i nowoczesna z wieloma warstwami. Do tego chwali olśniewającą muzykę, montaż i scenografię. Inni użytkownicy Twittera piszą, że Glass Onion: Film z serii Na noże jest też pełen humoru. Zwraca się uwagę, że film potrzebuje około pół godziny, żeby wrzucić wyższy bieg, ale kiedy to robi to dostarcza mnóstwa rozrywki, dzięki czemu historia angażuje. Zobaczcie poniżej jeszcze inne entuzjastyczne wpisy na Twitterze.

Rian Johnson wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusz. Przypomnijmy, że platforma streamingowa kupiła prawa do zrealizowania dwóch sequeli hitu Na noże. Obecnie trwają prace nad trzecią część.

Glass Onion: Film z serii Na noże - premiera 23 grudnia w Netflixie.