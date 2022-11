Na noże 2 - pełny zwiastun filmu. Benoit Blanc na tropie kolejnej kryminalnej zagadki

fot. Netflix

Glass Onion: Film z serii Na noże to kontynuacja uznanego filmu kryminalnego z 2019 roku. Sequel powstaje dla platformy Netflix. Do sieci trafił pełny zwiastun produkcji. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się: dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand; obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella; odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint; projektantka mody i była modelka, Birdie Jay wraz z niezawodną asystentka Peg; a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey. Jak w każdym porządnym kryminale, z każdym z bohaterów wiążą się jakieś tajemnice, kłamstwa i motywacje. Kiedy ktoś ginie, każdy staje się podejrzany.

Glass Onion: Film z serii Na noże - zwiastun

Glass Onion: Film z serii „Na noże”

W obsadzie produkcji znajdują się Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson i Dave Bautista. Twórca pierwszego filmu, Rian Johnson, powraca za kamerą sequela. Napisał również scenariusz.

Glass Onion: Film z serii Na noże - premiera produkcji na platformie Netflix 23 grudnia.