Gliniarz z Beverly Hills 4 - co z filmem? Reżyserzy o postępach prac nad projektem

Jakiś czas temu gruchnęła informacja o tym, że Netflix stworzy Gliniarza z Beverly Hills 4 z Eddie'm Murphym powracającym jako Axel Foley. Za reżyserię mają odpowiadać Adil El Arbi i Bilall Fallah, którzy już udowodnili, że potrafią odświeżać znane serie. To oni odpowiadają bowiem za tegoroczne Bad Boys for Life. Jednak od czasu tego ogłoszenia o projekcie było cicho. W rozmowie z Digital Spy reżyserzy zdradzili, że nadal są związani z projektem i są w stałym kontakcie z zatrudnionym do napisania tekstu scenarzystą, który tworzy właśnie pierwszą wersję skryptu.

Dla przypomnienia bohaterem cyklu jest Axel Foley, policjant z Detroit, który w trzech dotychczasowych częściach podróżował do Beverly Hills w Kalifornii, aby tam pracować nad sprawami przestępstw. Eddie Murphy w październiku ubiegłego roku wyjawił, że ma ruszyć na plan czwartej odsłony po zakończeniu pracy nad kontynuacją produkcji Książę w Nowym Jorku.