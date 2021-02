God of War z aktualizacją na PS5. Przygoda Kratosa jeszcze piękniejsza

SIE

God of War to jedna z najpiękniejszych gier dostępnych na PlayStation 4. Teraz pojawiła się okazja, by doświadczyć tej produkcji w jeszcze lepszej oprawie. Poinformowano bowiem, że doczekała się ona aktualizacji, która wykorzystuje dodatkową moc oferowaną przez PS5. Gracze mogą liczyć więc na zabawę w rozdzielczości 4K (skalowanie szachownicowe) oraz 60 klatkach na sekundę jednocześnie. Przypominamy, że na PS4 Pro trzeba było wybierać między wyższą rozdzielczością lub odblokowaną płynnością, która miała problem z utrzymaniem się na poziomie 60 FPS.

https://twitter.com/SonySantaMonica/status/1356327957678080001

To dobra okazja do nadrobienia przygody Kratosa przed nadchodzącą kontynuacją, która ma pojawić się na rynku w 2021 roku, o ile obędzie się bez powszechnych ostatnimi czasy opóźnień. Niestety wszelkie informacje na temat sequela trzymane są póki co w tajemnicy i nie wiemy praktycznie nic na temat rozgrywki czy fabuły.