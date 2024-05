God of War: Ragnarok na PC coraz bliżej? Wkrótce mamy otrzymać zapowiedź

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Reklama

Sony coraz częściej decyduje się na przenoszenie swoich gier na PC. W lutym swoją premierę miało Helldivers 2, a już 16 maja na pecetach pojawi się Ghost of Tsushima: Director's Cut. Wygląda jednak na to, że na tym nie koniec i wkrótce usłyszymy coś więcej na temat portu God of War: Ragnarok.

Taką informację ujawnił billbil-kun, jeden z najbardziej znanych i wiarygodnych leakerów z branży gier. Jego zdaniem na oficjalną zapowiedź nie będziemy musieli długo czekać. Istnieje szansa, że pecetowy Ragnarok zostanie ujawniony podczas wydarzenia PlayStation Showcase. W sieci można znaleźć bowiem sporo plotek, że takie wydarzenie ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu.

https://twitter.com/billbil_kun/status/1788870356851130755

God of War: Ragnarok zadebiutowało na konsolach PlayStation w listopadzie 2022 roku. Produkcja spotkała się z uznaniem graczy oraz krytyków, a więcej na jej temat możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.