God of War: Ragnarok - co z tą datą premiery? Jason Schreier ma nowe informacje

fot. SIE

Sytuacja z God of War: Ragnarok jest naprawdę ciekawa. Chociaż tytuł ten ma oficjalnie trafić do graczy jeszcze w 2022 roku, to nadal nie poznaliśmy konkretnego terminu. To oczywiście sprzyja wszelkiego rodzaju spekulacjom i tworzeniu mniej lub bardziej prawdopodobnych terapii. Niedawno pojawiły się dość wiarygodne doniesienia sugerujące, że gra zadebiutuje pod koniec września, ale niedługo potem gdzieniegdzie można było usłyszeć o... przeniesieniu debiutu na rok 2023. Teraz sprawie postanowił przyjrzeć się Jason Schreier i podzielić się swoją wiedzą na ten temat.

Dziennikarz serwisu Bloomberg dowiedział się z trzech źródeł, że God of War: Ragnarok ma pojawić się w listopadzie tego roku i ta data jest obecnie obowiązująca, choć nie da się wykluczyć ewentualnych, dalszych opóźnień. Dodał również, że termin może zostać potwierdzony jeszcze w tym miesiącu - nie wiadomo jednak czy będzie temu towarzyszyć jakieś większe wydarzenie w postaci State of Play czy PlayStation Showcase.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1535265113829253122

God of War: Ragnarok - bohaterowie

God of War: Ragnarok

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.