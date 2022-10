God of War: Ragnarok - spojlery krążą po sieci. Uważajcie, by nie zepsuć sobie zabawy

fot. SIE

God of War: Ragnarok to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji ostatnich miesięcy. I choć jej premiera odbędzie się dopiero 8 listopada, to niektórzy mają już dostęp do gry i uznali, że dobrym pomysłem będzie podzielenie się pewnymi materiałami w sieci.

Jeden z użytkowników Twittera opublikował na swoim profilu kilka zrzutów ekranu, które mogły zdradzać istotne informacje na temat fabuły. I choć wpis ten stosunkowo szybko zniknął z sieci, to w Internecie nic nie ginie. Nie zabrakło internautów, którzy zapisali te screeny i zdecydowali się dalej je udostępniać.

Sytuację postanowił skomentować Cory Barlog z Santa Monica Studio. Opublikował on wymowne zdjęcie.

https://twitter.com/corybarlog/status/1584558568551829506

Jeśli nie chcecie zepsuć sobie doznań z rozgrywki i odkrywania fabuły, to dobrym pomysłem może być ograniczenie sobie w najbliższych dniach kontaktu z mediami społecznościowymi czy platformami takimi jak Reddit.

God of War: Ragnarok - screeny z gry

Poniżej możecie zapoznać się z "bezpiecznymi" screenami z nadchodzącej produkcji. Są to materiały, które jakiś czas temu zostały udostępnione przez twórców oraz wydawcę.