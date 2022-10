The Quarry niczym kino grozy z lat 50. Gra otrzymała darmowe DLC z alternatywnymi strojami

fot. 2K Games

Firmy Supermassive Games i 2K postanowiły przygotować pewną niespodziankę z okazji zbliżającego się Halloween. Twórcy oraz wydawca The Quarry zdecydowali się udostępnić nowe DLC do tej produkcji. Dodatek wprowadza zestaw alternatywnych strojów dla bohaterów. Są one inspirowane klasycznym kinem grozy z lat 50.

Aktualnie rozszerzenie dostępne jest za darmo w cyfrowych sklepach Steam, PlayStation Store oraz Microsoft Store. Wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie przypisać DLC do swojego konta do 1 listopada 2022 roku. Później za pakiet strojów trzeba będzie zapłacić 4,99$, a więc około 24,25 zł.

Poniżej możecie zapoznać się z materiałami, które promują nowe DLC: klimatycznym plakatem oraz zwiastunem.

Przypominamy, że deweloperzy z Supermassive Games nie zwalniają tempa i już w listopadzie na rynku zadebiutuje kolejny horror ich autorstwa - The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. My mieliśmy już okazję zapoznać się z fragmentem tej produkcji, a także przeprowadziliśmy wywiad z jej reżyserem, Tomem Heatonem.