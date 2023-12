God of War - powstaną remastery pierwszych odsłon serii? Podobno są takie plany

fot. SIE

Reklama

Sony może pracować nad odświeżeniem pierwszych przygód Kratosa z serii God of War. Mowa tutaj o odsłonach wydanych w latach 2005-2010. Ujawnił to Nick Baker z XboxEra, który miał taką informację zasłyszeć od źródła zaznajomionego z tematem. Według niego nie chodzi tutaj o stworzenie remake'ów od podstaw, a podciągnięcie gier do współczesnych standardów w stylu God of War Collection z PlayStation 3.

Oczywiście informacje te należy traktować z przymrużeniem oka, do czasu aż nie zostaną one oficjalnie potwierdzone, a na to się prędko nie zanosi.

Co ciekawe, wieść o rzekomym odświeżaniu klasyków pojawiła się w czasie, w którym Sony na rynek wypuściło dodatek do God of War: Ragnarok. Darmowe rozszerzenie do tej świetnej produkcji skupia się na przeszłości Kratosa, tej związanej właśnie z pierwszymi grami z serii. Czyżby był to znak?