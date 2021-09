God of War: Ragnarok - nie milkną kontrowersje wokół wyglądu Thora. Reżyser komentuje

fot. SIE

We wrześniu doczekaliśmy się wreszcie konkretnego spojrzenia na God of War: Ragnarok, czyli kolejną odsłonę przygód Kratosa w realiach znanych z mitologii nordyckiej. Twórcy opublikowali też serię grafik przedstawiających postacie z nadchodzącej gry. Głośno zrobiło się przede wszystkim o wyglądzie Thora, którego wizerunek odbiega od tego, do czego przyzwyczaiła nas popkultura, w tym komiksy Marvela i filmy MCU. W produkcji autorstwa Santa Monica Studio ma on sylwetkę bliższą strongmanom, a nie kulturystom, co wydaje się mieć równie wielu zwolenników, jak i przeciwników.

Na ten temat wypowiedział się reżyser gry, Eric Williams. W rozmowie z serwisem Game Informer przyznał, że był to w pełni celowy zabieg.

Cóż, nie wiem, po prostu chcieliśmy, by był wielkim facetem. Istnieje interpretacja Marvela, która jest interesująca. My chcieliśmy nieco bardziej zagłębić się w samą mitologię.

Williams dodał też, że zna osoby z podobną budową ciała i wzbudzają one respekt. Podobny efekt chciano osiągnąć w grze. Całą sprawę skomentował również Cory Barlog, reżyser wcześniejszej odsłony.

Myślę że jest coś wspaniałego w tym, że nie wszystko musi być górą mięśni, by być fantastyczne, potężne i onieśmielające - dodaje Barlog.

God of War: Ragnarok nie ma jeszcze dokładnej daty premiery. Wiemy jedynie, że gra ma trafić na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 w 2022 roku.