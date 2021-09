Wolverine - ten easter egg zapowiada [SPOILER] w grze? Fani będą wniebowzięci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Bez wątpienia jedną z największych niespodzianek wrześniowej prezentacji PlayStation Showcase 2021 była zapowiedź Marvel's Wolverine od studia Insomniac Games, czyli autorów produkcji ze Spider-Manem w roli głównej. Niestety wiele wskazuje na to, że premiera gry z członkiem grupy X-Men jest bardzo odległa, bo ograniczono się jedynie do króciutkiego, niewiele zdradzającego teasera. Mimo tego twórcy ukryli w nim coś więcej, co zostało dostrzeżone przez internautów i może zdradzać, że w nadchodzącym tytule pojawi się inna komiksowa postać, a konkretnie Hulk.

Skąd takie podejrzenia? W jednej ze scen widzimy tablicę rejestracyjną, a na niej "HLK 181". Obok, na wyświetlaczu kasy jest zaś liczba 19.74. To nawiązanie do komiksu The Incredible Hulk 181 z 1974 roku, w którym zadebiutował Wolverine. I oczywiście może być to po prostu niewinny easteregg lub delikatna sugestia, że w grze pojawi się też Hulk. Nie byłoby to szczególnym zaskoczeniem biorąc pod uwagę, jak bardzo Insomniac Games w ostatnich latach weszło w tematykę superbohaterską. Przypomnijmy, że poza Spider-Manem z 2018 roku stworzyli oni też samodzielny dodatek z Milesem Moralesem w roli głównej, a w grach pojawiały się nawiązania do innych superbohaterów - m.in. do Daredevila, Doktora Strange czy Avengersów.

fot. SIE

Marvel's Wolverine nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Prawdopodobnie gra zadebiutuje jednak dopiero po Marvel's Spider-Man 2, które zaplanowano na rok 2023.