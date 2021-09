God of War: Ragnarok - takiego Thora się nie spodziewaliście. Brzuch większy niż w Avengers: Endgame

fot. SIE

Na wrześniowym State of Play zaprezentowano wyczekiwany zwiastun God of War: Ragnarok. Wideo nie tylko wprowadza do fabuły kontynuacji gry z 2018 roku, ale pokazało też sporo fragmentów rozgrywki. Na tym jednak nie koniec materiałów promocyjnych, bo niedługo później Santa Monica Studio opublikowało serię grafik, które przedstawiają bohaterów i antagonistów z nadchodzącej produkcji oraz wcielających się w nich aktorów. Wśród nich znalazły się zarówno postacie znane z poprzedniczki, jak i nowe twarze.

Z pewnością dla wielu zaskoczeniem okaże się wizerunek Thora, który wywołał, nomen omen, małą burzę w sieci. Twórcy nie zaserwowali nam bowiem muskularnego, świetnie wyrzeźbionego boga piorunów, do którego w ostatnich latach przyzwyczaiła nas większość filmów MCU i zamiast tego otrzymujemy postać znacznie bliższą kolesiowi Thorowi z Avengers: Koniec gry. Zobaczcie zresztą sami.

God of War: Ragnarok

Warto jednak odłożyć żarty i porównania z MCU na bok, bo taki wizerunek Thora wydaje się dobrze pasować do jego opisów z mitologii nordyckiej. Jedno jest niemal pewne - raczej nie będzie to łatwy przeciwnik dla Kratosa!