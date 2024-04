Pogromcy duchów. Imperium lodu - dlaczego TA postać była tak wielką tajemnicą? Oto wyjaśnienie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W Pogromcach duchów. Imperium lodu nie brakuje niespodzianek. Pojawia się niespodziewana postać, która zostaje przedstawiona Phoebe Spengler. To 16-letnia Melody, grana przez Emily Alyn Lind. Okazuje się, że nie jest zwyczajną nastolatką, lecz duchem, który wchodzi w interakcję z Phoebe na bardzo ludzkim i rzeczywistym poziomie. Tym samym odbiega od typowych zjaw, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić w tej serii. Podczas rozmowy z The Hollywood Reporter, aktorka przyznała, że sama postać zaskoczyła ją.

- Na początku byłam trochę zdziwiona, ale myślę, że to zupełnie inny rodzaj ducha dla tej franczyzy. Jest duchem z sercem, który ma pełną relację międzyludzką. Myślę więc, że część ekipy naprawdę chciała zaskoczyć ludzi w tym sensie.

Sekret został dochowany na tyle dobrze, że Lind sama nie miała pojęcia o pochodzeniu swojej bohaterki. Fakt, że Melody jest duchem, absolutnie ją zaskoczył.

- Spotkałam się z Gilem [Kenanem, reżyserem filmu - przyp. red.] parę razy, aby wgłębić się w postać i nigdy nie wspominał o tym, że gram ducha. Ale powiedział: "Myślę, że ci się spodoba. Jest parę niespodzianek". Kiedy wreszcie przeczytałam, że ona jest "duchem", byłam zszokowana.

Pierwotnie istniał plan, aby przedstawić Melody w bardziej upiorny sposób, na przykład poprzez lewitację w powietrzu. Jednak Kenan prędko zrezygnował z tego pomysłu, aby nastolatka była jak najbliższa ludzkiemu otoczeniu.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - film dostępny w kinach.