Godzilla i Kong - kontynuacja jest możliwa? Twórca ma już pomysły

Godzilla i Kong: Nowe imperium mógł w ogóle nie powstać. Okazuje się, że pierwotnie Warner Bros. uważało, że Godzilla kontra Kong będzie końcem MonsterVerse i realizacją ich planu o spotkaniu kultowych potworów na ekranie. Sądzili, że wówczas stracą prawa, które wrócą w całości do Toho. Tak się nie stało, oni zrealizowali nowe widowisko, a japońskie studio stworzyło fenomen w postaci Godzilla Minus One. Dlatego, co dalej w MonsterVerse?

Godzilla i Kong - kontynuacja jest możliwa?

Adam Wingard, reżyser i scenarzysta filmu Godzilla i Kong, ale też zarówno twórca poprzedniej odsłony, podkreśla, że jakiekolwiek decyzje o przyszłości zostaną podjęte po premierze nowego widowiska i ocenie jego wyników w box office. Nie spodziewajmy się tej informacji zbyt szybko. Wingard jednak ma w głowie dokończenie swojej trylogii i wie, że ma więcej do opowiedzenia o tych potworach.

- Mamy więcej historii do opowiedzenia z tymi potworami i wiem, w jakim kierunku chcę z tym iść. To byłoby ekscytujące dostać szansę powrotu i stworzenia kolejnego filmu, jeśli wszystko wypali.

W rozmowie z Discussing Film nie zdradził jednak nic na temat swoich pomysłów i wizji na dalsze losy Tytanów.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - premiera w polskich kinach 28 marca 2024 roku.

