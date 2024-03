Diuna 3 powstanie pod jednym warunkiem. Reżyser musi sprostać temu wyzwaniu

fot. Warner Bros.

Reklama

Diuna: Część druga nadal podbija kina, osiągając szczyty popularności i zbierając niesamowite opinie. Fani myślą już o tym, czy powstanie Diuna 3. Reżyser Denis Villeneuve wielokrotnie mówił, że będzie to jego ostatnia przygoda z Diuną i potwierdził, że prace nad scenariuszem już mają miejsce. To jednak nie jest równoznaczne z tym, że ten film na pewno powstanie, zostanie zrealizowany i zobaczymy go na ekranach kin.

Diuna 3 - wyzwanie reżysera

Diuna 3 będzie oparta na książce Mesjasz Diuny, czyli kolejnym tomie cyklu Franka Herberta. Denis Villeneuve w nowej wypowiedzi udzielonej magazynowi Empire wyjaśnił, że jest jednak jeden warunek, który musi zostać spełniony, by to widowisko powstało. Bez niego nie zrobi filmu. Dodał, że po sześciu latach pracy nad Arrakis, dobrze będzie zrobić przerwę i złapać trochę dystansu. Wcześniej potwierdził, że Diuna 3 na pewno nie będzie jego kolejnym projektem.

W swojej wypowiedzi podkreśla też warunek, który musi udać się spełniać, jeśli miałby zrobić Diunę 3.

- Chwilowe odejście od tego wszystkiego będzie zdrowe. Po pierwsze, upewnimy się, że mamy mocny scenariusz. Chcę uniknąć tego, że nie mam czegoś gotowego. Nigdy tak nie miałem i teraz czuję, że przez entuzjazm takie niebezpieczeństwo się pojawia. Musimy się upewnić, że wszystkie pomysły są na papierze. Jeśli wrócimy do tego świata, to musi być prawdziwe, mieć znaczenie. Jeśli kiedykolwiek zrobię Mesjasza Diuny, to tylko dlatego, że będzie lepszy niż Diuna: Część druga. W innym wypadku nie zrobię tego filmu.

Przypomnijmy, że Diuna: Część druga na ten moment ma w box office już 512,5 mln dolarów przy budżecie 190 mln dolarów.