Godzilla Minus One - ewentualny sequel już ma złoczyńcę? Ten szczegół przegapiliście wszyscy

Czy Godzilla Minus One doczeka się sequela? To pytanie od kilku miesięcy zadaje sobie wielu fanów popkultury. Nagrodzona Oscarem za efekty specjalne produkcja zrobiła prawdziwą furorę, więc trudno się dziwić, że jej reżyser, Takashi Yamazaki, raz po raz proszony jest o komentarz do ewentualnej kontynuacji historii. Jak się jednak teraz okazuje, twórca już w pierwszym filmie mógł ustawić fundamenty pod kolejną część opowieści; zdradza to szczegół, który mogliśmy na ekranie przegapić.

"Deptać i miażdżyć ludzi"

Serwis Screen Rant właśnie podzielił się teorią, według której złoczyńca Godzilla Minus One 2 - jeśli takie dzieło w ogóle powstanie - może być już znany. W finale zeszłorocznej produkcji zobaczyliśmy całą sekwencją przedstawiającą następstwa ataku Króla Potworów na Japonię. To właśnie w jej trakcie Koichi odkrywa, że uznawana wcześniej za zmarłą Noriko Oishi (Minami Hamabe) ostatecznie przeżyła. W pewnym momencie kamera oferuje zbliżenie na szyję postaci, na której widać tajemnicze znamię.

Sama Hamabe w wywiadzie dla "Mono Magazine" pół żartem, pół serio wspomniała, że w przypadku realizacji sequela Minus One jej bohaterka mogłaby "deptać i miażdżyć ludzi". Sęk w tym, że uniwersum Godzilli zna przypadek pokazujący przemianę człowieka w kaiju.

W japońskim filmie Godzilla kontra Biollante z 1989 roku zrozpaczony naukowiec w akcie desperacji postanowił wskrzesić swoją zmarłą córkę, Erikę, wykorzystując w tym celu DNA Króla Potworów (na ekranie nazywane "komórkami G"), które połączył z materiałem genetycznym róży i własnego dziecka. W ten sposób nieumyślnie powołał do istnienia Biollante, potwora, który wygląd i "roślinne" zdolności zawdzięczał właśnie róży, natomiast kolosalne rozmiary, moce i możliwości regeneracyjne - Godzilli. W dodatku w istocie tej była obecna świadomość Eriki.

Potwór powstały z człowieka wpisze się w ducha i klimat Minus One

Screen Rant spekuluje, że w Minus One Noriko mogła zostać naznaczona komórkami G pochodzącymi albo z krwi Godzilli, albo wydobywającymi się z niego w czasie atomowego podmuchu - wspomniane wcześniej znamię miałoby to potwierdzać. Właściwie tylko ten fakt zdaje się tłumaczyć, w jaki sposób bohaterka zdołała wyjść cało z katastrofalnych zniszczeń, by pod koniec filmu być już w naprawdę dobrej formie. W ewentualnym sequelu zostałyby więc pokazane kolejne etapy przemiany Noriko w kaiju, akcentując przede wszystkim stopień kontroli nad powstającym w jej ciele (i z jej ciała) potworem.

Warto też zauważyć, że jeśli antagonistą ewentualnej kontynuacji Minus One faktycznie zostanie zrodzona z człowieka istota, w znakomity sposób wpisywałoby się to w klimat i ducha pierwszego filmu, w którym bodajże najważniejszym elementem był ludzki pierwiastek na ekranie - twórcy niekoniecznie musieliby więc sięgać po inne potwory. Pamiętajmy też o wielkiej miłości łączącej Noriko i Koichiego; utrata wybranki serca przez drugą z tych postaci mogłaby kapitalnie podkreślić emocjonalne położenie bohaterów, co zdaje się napędzać Yamazakiego w jego podróży przez uniwersum Godzilli.

