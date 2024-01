Godzilla i Kong: Nowe imperium - japoński zwiastun. Król Potworów w Koloseum!

fot. materiały prasowe

Japoński zwiastun filmu Godzilla i Kong: Nowe imperium ma kilka nowych scen, których nie było w pierwszym trailerze. Widzimy między innymi Skar Kinga, Godzillę szykującego się do wystrzelenia nowej wersji atomowego oddechu (spekuluje się, że różowy ma związek z promieniowaniem gamma) oraz Króla Potworów wyłaniającego się z Koloseum w Rzymie!

Godzilla i Kong: Nowe imperium - japoński zwiastun

Do sieci też trafiły zdjęcia zabawki, pokazujące nowego Tytana, który w zwiastunach jeszcze się nie przewijał. Ma on nosić imię Shimo. Nie wiadomo, czy lub jaką fabularną rolę ma on mieć.

https://twitter.com/RussellMaddie20/status/1739796949039993158

https://twitter.com/Aftermaxgman/status/1738906344529510578

Przypomnijmy, że Warner Bros. Polska potwierdziło, że zmiana daty premiery dotyczy też naszego rynku. Oznacza to przesunięcie widowiska Godzilla i Kong: Nowe imperium z 12 kwietnia na 29 marca 2024 roku.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - opis fabuły

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata. Ono zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.

W opisie czytamy, że film ma pogłębić historie potworów, ich genezy oraz tajemnic Wyspy Czaszki. Do tego mamy odkryć prawdę o mitycznej bitwie, która miała wpływ na powstanie Tytanów i powiązanie ich z ludzkością.