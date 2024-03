Godzilla i Kong: Nowe imperium - Shimo to największy Tytan uniwersum. Fan porównał rozmiar potworów

fot. Warner Bros. Pictures

Godzilla i Kong: Nowe imperium zapowiada się jako spektakularne widowisko dla wszystkich miłośników kaiju. W filmie wyreżyserowanym przez Adama Wingarda powróci Król Potworów oraz King Kong, chociaż to nie jedyne asy w rękawie, które posiada produkcja. Naprzeciw dwóm ikonicznym bestiom, nie tak dawno wrogom, a teraz sojusznikom, stanie Skar King, ale nie będzie on sam. Jednym z przeciwników ma być również Shimo, czyli oryginalny Tytan stworzony na potrzeby Monsterverse. Shimo według zapowiedzi jawi się jako gigantyczny jaszczuro-podobny albinos, zbliżony wyglądem do samego Godzilli, ale z lodowymi mocami.

Użytkownik @gojicenter w serwisie X (wcześniej Twitter) opublikował wykres, który przedstawia Shimo jako największego Tytana z uniwersum Monsterverse. Chociaż nie ma podanych żadnych oficjalnych informacji o rozmiarach potworów, tak autor określił to na podstawie materiałów promocyjnych oraz wycieków zdjęć i porównał je ze sobą.

fot. X (@gojicenter)

Godzilla i Kong: Nowe imperium - zdjęcia

Godzilla i Kong: Nowe imperium

Godzilla i Kong: Nowe imperium - fabuła, premiera

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata, które zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.

W opisie czytamy, że film ma pogłębić historie potworów, ich genezy oraz tajemnic Wyspy Czaszki. Do tego mamy odkryć prawdę o mitycznej bitwie, która miała wpływ na powstanie Tytanów i powiązanie ich z ludzkością.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - premiera 28 marca 2024 roku w kinach.