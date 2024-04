Godzilla i Kong: Nowe imperium - Król Potworów i Kong mają się ku sobie? Tak twierdzi gwiazda produkcji

fot. Warner Bros. Pictures

Godzilla i Kong: Nowe imperium jest w kinach od jakiegoś czasu i z ostatnich informacji wynika, że produkcja wyszła na zero i od teraz jedynie zarabia. Fani są zachwyceni bitką na wielkim ekranie pomimo niechęci krytyków i wielu problemów z filmem Adama Wingarda, który opowiada o niegdyś zwaśnionych potworach, które raz jeszcze muszą stanąć ramię w ramię w obliczu większego zagrożenia zdolnego do stworzenia katastrofy o monstrualnych rozmiarach.

Gwiazda produkcji, Brian Tyree Henry, zasugerował, że Godzilla i Kong... mogą się mieć ku sobie.

Ten film jest szczególnie seksowny. Zwiększyliśmy to w tej części, bo uznaliśmy to za konieczne, żeby zaprezentować napięcie seksualne między Kongiem a Godzillą. Czy jest coś między nimi? Czy to faktycznie Godzilla i Kong?

Godzilla i Kong: Nowe imperium - tajemnica stojąca za "x" w nazwie

Adam Wingard postanowił wyjaśnić skąd taki tytuł w amerykańskiej wersji filmu:

Jestem zaskoczony, że nikt w przeszłości, przynajmniej wedle mojej wiedzy, nie użył "x" w taki sposób w swoim tytule. To skrót od kolaboracji. Jest wiele marek obuwniczych, które w ten sposób kolaborują z różnymi artystami, a ludzie to kochają. Nazwę czyta się po prostu "Godzilla Kong", ale sam używam GxK cały czas, bo po prostu fajniej brzmi. Ostatni film brzmiał GvK, więc to fajne przedłużenie.