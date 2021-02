Godzilla kontra Kong - dlaczego potwory walczą? Czaszka Ghidory odegra rolę w filmie

fot. materiały prasowe

Odkryto karty na temat filmu Godzilla kontra Kong. W relacjach z planu z 2019 roku na portalu Comicbook.com wyjawiono kilka bardzo ważnych informacji o starciu tytanów.

Poruszono kwestię rozmiaru obu potworów. Producent Alex Garcia wyjaśnia, że Kong filmie Wyspa czaszki był młody i nawet padło tam zdanie, że on wciąż rośnie. Rósł więc przez 40 lat, które dzielą wydarzenia obu produkcji. Ekipa filmowa podała też szacowaną wielkość obu: Godzilla ma 120 metrów wysokości, a Kong niewiele mniej - 106 metrów wysokości. Producent dodał też, że przez te lata Kong wiele się nauczył, więc ma asy w rękawie w konflikcie z Godzillą.

Garcia zdradził też powody, dla których Godzilla chce walczyć z Kongiem. Ludzie postanowili, że muszą zbadać płytką ziemię, bo spodziewają się, że znajdą tam coś, co pomoże im walczyć z zagrożeniami ze strony złych Tytanów. Nathan grany przez Alexandra Skarsgarda godzi się na to tylko pod warunkiem, że Kong pójdzie z nimi. Wierzą, że dzięki temu będą bezpieczniejsi, bo Tytani stamtąd się wywodzą.

- Biorą więc Konga z Wyspy Czaszki i płyną do Antarktyki. Ostatecznie Godzilla przecina im drogę. Ludzie zdają sobie sprawę, że on zachowuje się tak, ponieważ nie chce dopuścić do zakłócenia równowagi w świecie, nad którą trzyma piecze.

Producent dodaje, że nie chcą pokazać, by oba potwory były postrzegane jako bohater lub złoczyńca. Obaj mają określone motywacje, która mogą być dobre i złe dla ludzkości. Kong po raz pierwszy opuszcza swój dom i zdaje sobie sprawę jak naprawdę wygląda świat. Godzilla natomiast postrzega Konga jako zagrożenie równowagi, której broni. Czytamy, że to nie wszystkie informacje na temat przyczyn, bo są jeszcze spoilerowe detale.

Ujawniono także, że historia rozgrywa się 4 lata po wydarzeniach z filmu Godzilla II: Król Potworów. Wszystko też wskazuje, że MechaGodzilla jest potwierdzony. Ma to związek z firmą technologiczną APEX i... czaszką Króla Ghidory, która odegra ważną rolę. Nie będzie to jednak wykorzystane do stworzenia Mecha-Ghidory jak niektórzy spekulowali. To właśnie w tej firmie pracuje Ren Serizawa, syn postaci z poprzedniej części, która poświęciła życie dla Godzilli. Aktor grający tę postać wyjawia, że APEX pracuje nad rozwiązaniem problemu Tytanów, a on osobiście nie zgadzał się z ojcem i nie miał z nim najlepszego kontaktu. Postać Brian Tyler Henry'ego chce ujawnić ich podejrzane praktyki, a pomaga mu w tym Madison grana przez Millie Bobby Brown. Oboje są po stronie Godzilli i nie wierzą, że potwór atakuje miasta bez powodu. To właśnie ta firma wykorzystuje czaszkę Króla Ghidory z poprzedniej części. W niej też zbudowano centrum kontroli czegoś ważnego i według opisu wychodzi z niej wiele kabli. Cała czaszka była zmechanizowana, a w niej na ekranie widać było MechaGodzillę - to ujęcie było w pierwszym zwiastunie wraz z postacią Serizawy. Dziennikarze nie mają więc wątpliwości, że MechaGodzilla się pojawi, ale nie mają wiedzy, w jaki sposób czaszka będzie z nim związana. Czy ma to jakiś bezpośredni związek. Część czaszki, którą dziennikarze widzieli na planie, możecie zobaczyć na zdjęciach.

Godzilla vs Kong - premiera w USA w kinach i na vod w marcu 2021 roku.