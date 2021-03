Godzilla kontra Kong - MechaGodzilla na zdjęciu zabawki. Jaką ma rolę?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

MechaGodzilla był w pierwszym zwiastunie filmu Godzilla kontra Kong przez chwilę. Oficjalnie jego obecność nie została ogłoszona, ale bazując na relacjach z planu oraz grafice na oficjalnej koszulce promującej film, wiemy, że ten potwór na pewno tam jest. Kolejnym potwierdzeniem jest ujawnienie przez brytyjskie Smyths Toys zabawki firmy Playmates Toys z filmu, którą jest figurka MechaGodzilli. Wizerunek jest zgodny z grafiką z oficjalnej koszulki.

Godzilla kontra Kong - rola MechaGodzilli

Do zabawki został dołączony opis, który zdradza pierwsze informacje o roli potwora. Czytamy, że zgodnie ze spekulacjami, których m.in. pisaliśmy w analizie zwiastuna został on stworzony przez firmę Apex. To w niej pracuje Ren Serizawa, syn bohatera granego przez Kena Watanabe w poprzedniej części. MechaGodzilla został stworzony w tajemnicy w celu zniszczenia Godzillli i zakończenia dominacji Tytanów. Podkreślono też, że tak jak japoński oryginał, będzie strzelać laserami. Prawdopodobnie z oczu.

Do sieci trafiły też dwa nowe plakaty. W galerii też poprzednia grafika z MechaGodzillą.

Godzilla kontra Kong - premiera w polskich kinach odbędzie się 26 marca 2021 roku, pięć dni przed premierą w VOD w USA.