Godzilla Minus One - nowy imponujący plakat z Królem Potworów. Mrozi krew w żyłach!

Godzilla Minus One to nowy japoński film, który pokazuje, co wydarzyłoby się, gdyby Król Potworów zaatakował jakiś czas po zrzuceniu bomb atomowych na kraj kwitnącej wiśni. Reżyserem i scenarzystą produkcji jest Takashi Yamazaki. W obsadzie znaleźli się Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando i Kuranosuke Sasaki.

Pierwsze recenzje wskazują na to, że mamy do czynienia z "arcydziełem" i "najpiękniejszym filmem o Godzilli w historii". W listopadzie japońscy fani będą się mogli o tym przekonać, gdy odbędzie się premiera. Właśnie opublikowano nowy plakat zachęcający do obejrzenia tej produkcji w kinach IMAX. Nowy materiał promocyjny znajduje się na początku poniższej galerii.

Godzilla Minus One - plakaty i zdjęcia

Godzilla Minus One

Godzilla Minus One - fabuła, obsada, premiera

Historia rozgrywa się wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Japonia jest w trakcie kryzysu gospodarczego, gdy pojawia się nowe zagrożenie: Godzilla. Wkrótce Król Potworów zaczyna siać spustoszenie w kraju.

Zamknięte pokazy Godzilli Minus One odbędą się już 1 listopada na 36. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Tokio. Produkcja wejdzie na ekrany kin w Japonii 3 listopada. Nie wiadomo, czy film trafi również do Polski.