Godzilla Minus One - pierwsze recenzje. "Arcydzieło" i "najpiękniejszy film o Godzilli w historii"

Pojawiły się pierwsze recenzje Godzilla Minus One, ponieważ część japońskich widzów jest już po pokazach przedpremierowych. Są jednogłośni: film jest niesamowity. Padają takie mocne słowa jak "arcydzieło" i "najpiękniejszy film o Godzilli w historii". Zobaczcie sami.

Godzilla Minus One - pierwsze recenzje

Poniżej znajdziecie najciekawsze fragmenty recenzji, zamieszczonych na platformie X.

Widziałem każdy film o Godzilli, ale ten jest moim nowym ulubieńcem. Doprowadzi cię do łez i wzruszy na wiele sposobów. To po prostu arcydzieło.

Shin Godzilla Dziś wieczorem zostałem zaproszony na pokaz filmu Godzilla Minus One. Był tak niesamowity i mocny, że nie da się tego ubrać w słowa. Choć to zupełne przeciwieństwo, to czuję to samo podekscytowanie, co wtedy. Godzilla nie umarła.

Takashi Yamazaki Widziałem Godzilla Minus One. Szczerze? Byłem pod wrażeniem. To najpiękniejszy film o Godzilli w historii. Wierzę, żestworzył arcydzieło.

Oglądałem finałową wersję Godzilla Minus One na pokazie. Wow, to było niesamowite. Niebezpieczne, szalone. To wszystko, co mogę teraz powiedzieć. Zdecydowanie powinniście obejrzeć ten film.

