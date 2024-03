Twórca Godzilli Minus One stworzył reklamę społeczną. Nowy kaiju mści się za marnotrawstwo jedzenia

fot. zrzut ekranu z YouTube, link: https://youtube.com/watch?v=MYfDWluAD6s

Reklama

Marnotrawstwo żywności jest jednym z największych problemów współczesnego świata, na co japońska firma Ajinomoto zwraca uwagę w swojej najnowszej kampanii społecznej. Korporacja połączyła siły z twórcą Godzilli Minus One, Takashim Yamazakim, aby stworzyć krótki klip, który przykuje uwagę internautów. Efekt jest zniewalająco kreatywny, czego można było oczekiwać po tym reżyserze. Nawiązując do MonsterVerse, stworzył nowego kaiju, który szykuje się na podbój Tokyo Tower. Firma opublikowała reklamę z angielskimi napisami na swoim kanale na YouTube.

Takashi Yamazaki stworzył nowego kaiju - klip

Reklama rozpoczyna się od przerażonych mieszkańców Tokio, uciekających przed gigantycznym potworem. Spanikowana dziennikarka zapowiada atak kaiju, określanego jako Foodlosslla. Wykreowany z resztek jedzenia stwór jest zawiedziony postawą ludzi, którzy doprowadzili do marnotrawstwa ponad dwóch milionów ton żywności. Z jego olbrzymich łap wylatuje stos jedzenia, a z oczu wylewa się wodospad łez. Jak powinna z tym poradzić sobie ludzkość? Pokazując swoje produkty, Ajinomoto proponuje rozwiązanie tego problemu - "wystarczy trochę przypraw i kreatywności", aby wykorzystać resztki w kuchni i nie wyrzucać jedzenia do śmieci.

Zobaczcie kulisy powstawania tego klipu: