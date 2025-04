W Death Stranding 2 bossowie będą opcjonalni. Hideo Kojima zamierza skupić się na historii

fot. Kojima Productions

Reklama

Fani gier Hideo Kojimy z pewnością z zainteresowaniem przyjmą najnowsze informacje dotyczące nadchodzącej produkcji Death Stranding 2: On the Beach, która zadebiutuje na konsoli PlayStation 5 już 26 czerwca. Twórca, znany ze swojego silnego nacisku na narrację, wprowadza do sequela intrygującą mechanikę, mogącą znacząco wpłynąć na doświadczenia graczy.

Okazuje się, że w Death Stranding 2: On the Beach nie będzie konieczności pokonywania bossów, aby kontynuować fabułę. To znacząca zmiana, która podkreśla, że dla Hideo Kojimy najważniejsze jest opowiadanie historii. Co więcej, to także szansa dla tych graczy, którzy wielokrotnie rezygnowali z innych tytułów, ponieważ walki z bossami stanowiły dla nich poważne wyzwanie i przeszkodę w dalszym poznawaniu opowieści.

Nie oznacza to jednak, że gra będzie sugerować ominięcie walki z bossem. Do starcia z przeciwnikiem będzie trzeba podejść tak czy inaczej: albo uda się go pokonać, albo nie. W tym drugim przypadku gra zaproponuje opcję przeżycia bitwy bez konieczności aktywnego udziału. Przebieg starcia zostanie przedstawiony w formie graficznej powieści, a po jego zakończeniu gracze będą mogli kontynuować rozgrywkę.

Dzięki temu rozwiązaniu gracze będą mogli całkowicie unikać walk z bossami, nie tracąc przy tym żadnych istotnych elementów fabularnych. Warto jednak pamiętać, że jest to jedynie opcja, a nie obowiązek – nic nie stoi na przeszkodzie, by podejmować kolejne próby aż do skutku. Z pewnością pokonanie bossa tradycyjną metodą przyniesie więcej satysfakcji.