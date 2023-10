Godzilla x Kong: The New Empire - plakat. Godzilla i Kong ponownie sojusznikami?

Źródło: materiały prasowe

Godzilla x Kong: The New Empire w reżyserii Adama Wingarda jest kolejnym sposobem na kontynuację MonsterVerse, zaraz obok komiksów czy serialu w Apple TV+. Na Targach Zabawek w Nowym Jorku pojawił się plakat promujący część The New Empire, na którym widać Godzillę i Konga, którzy wyglądają jak sojusznicy, a nie wrogowie.

twitter.com/ Sammon News

Pierwszy crossover z popularnymi tytanami przedstawiał ich jako przeciwników, którzy na końcu połączyli siły, by zmierzyć się z Mechagodzillą. Wygląda na to, że w nowym filmie znów staną ramię w ramię przeciw tajemniczemu niebezpieczeństwu.

Godzilla x Kong: The New Empire - o czym jest?

Z oficjalnego opisu Warner Bros Discovery dowiadujemy się:

Najnowsza odsłona serii Monsterverse stanowi kontynuację wybuchowej rozgrywki Godzilla vs. Kong w zupełnie nowym filmie, w którym wszechpotężny Kong i przerażający Godzilla stawiają czoła kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu ukrytemu w naszym świecie, rzucającemu wyzwanie ich istnieniu i naszemu własnemu. Ten nowy, epicki film zagłębi się w historię tych Tytanów, ich pochodzenie i tajemnice Wyspy Czaszki i nie tylko, odkrywając jednocześnie mityczną bitwę, która pomogła stworzyć te niezwykłe istoty i związać je na zawsze z ludzkością.

Film Godzilla x Kong: The New Empire trafi do kin 12 kwietnia 2024 roku.