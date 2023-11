Godzilla x Kong: The New Empire - plakaty tytułowych potworów. Znów połączą siły

fot. materiały prasowe

Nowe plakaty widowiska Godzilla x Kong: The New Empire pokazują pomysł na wizualny styl promocji najnowszej odsłony MonsterVerse. Ich wygląd został po raz pierwszy zajawiony w plakacie Tytana zwanego Scar King. To monstrum z rasy Konga wiele namiesza w tej historii i zmusi Godzilla oraz Konga do ponownego połączenia sił przeciwko silniejszemu wrogowi.

Godzilla x Kong - plakaty

Godzilla x Kong

Godzilla x Kong: The New Empire - opis fabuły

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata. Ono zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.

Reżyserem Godzilla x Kong: The New Empire jest Adam Wingard, twórca poprzedniej części. W obsadzie znaleźli się Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Dan Stevens, Fala Chen i Rahcel House.

Godzilla x Kong: The New Empire zadebiutuje w kinach 12 kwietnia 2024 roku.