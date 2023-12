Godzilla x Kong - pierwsze zdjęcia! Będzie więcej potworów, mniej ludzi!

fot. materiały prasowe

Reklama

Godzilla x Kong: The New Empire doczekał się pierwszych zdjęć tuż przed nadchodzącym premierowym zwiastunem widowiska. Na fotkach widzimy potwory gotowe do akcji i trzy ludzkie postacie.

Reżyser Adam Wingard w rozmowie z IGN zdradził, że wiele nauczył się przy Godzilla kontra Kong. Uważa on, że aby robić takie filmy, trzeba zdobyć dość konkretne i szczegółowe umiejętności ścisłe związane z produkcjami o dużych potworach.

- Umiejętności, które trzeba mieć, by stworzyć film o gigantycznym potworze, są bardzo konkretne. Trzeba ich się nauczyć. Pod koniec produkcji poprzedniej części wiedziałem: o, chwila, teraz wiem więcej. Miałem różne pomysły, co chciałbym zrobić w kolejnej części i jak mogę dzięki nim poprawić jakość.

Godzilla x Kong - zdjęcia

Godzilla x Kong

Godzilla x Kong - potwory dłużej na ekranie

W Godzilla x Kong priorytetem filmowca są potwory i pozwolenie opowiedzenia ich historii z ich perspektywy. Potwierdza więc to, co mówił jeszcze podczas promocji Godzilla kontra Kong: chce więcej potworów, mniej ludzi. Obietnicę spełnia i pozwala sobie skupić na tym, na kogo czekają widzowie.

- Tak dużo scen w tym filmie to całkowicie animowane komputerowo sekwencje, które są oparte na czystej wyobraźni. Mamy sceny trwające nawet do ośmiu minut, w których potwory robią swoje. Dlatego też tym razem film pozwala potworom stworzyć własną narracją w wizualnym, niewerbalnym stylu.

Wingard obiecał też, że powróci mały Tytan, który stał się wiralem w sieci po poprzedniej części. Chodzi o tak zwanego Titanusa Douga, którego widzieliśmy w jednym ujęciu w Godzilla kontra Kong. Był to taki usmiechniety jaszczur. Twórca więc obiecuje, że będzie go więcej i że Titanus Doug będzie jego oficjalną nazwą.

Godzilla x Kong - kim jest czarny charakter?

Czarny charakter ma być zagrożeniem nie tylko dla Tytanów, ale też dla całej cywilizacji.

- Chcieliśmy stworzyć antagonistę, który będzie godnym przeciwnikiem dla Konga i Godzilla. To trudne wyzwanie! Z tą postacią jest o wiele więcej związane niż jego poziom zagrożenia. Odkrywanie tego na ekranie będzie czymś naprawdę fajnym.

Godzilla x Kong - premiera w 2024 roku w kinach. Zwiastun z niedzieli na poniedziałek w sieci.