Good Night, and Good Luck - będzie serial oparty na oscarowym filmie. Nowy hit AMC?

fot. materiały prasowe

Good Night, and Good Luck to oscarowy film George'a Clooneya z 2005 roku, który może doczekać się serialu. Clooney oraz Grant Heslov niedawno zaprezentowali go amerykańskiej telewizji AMC, która dała im zamówienie w modelu scenariusz-sezon, co oznacza, że jeśli scenariusz będzie akceptowalny dla osób decyzyjnych, wówczas zamówią realizację pierwszego sezonu. Serial planowany jest na 6 odcinków i będzie produkowany przez AMC Studios.

Good Night and Good Luck - szczegóły serialu

Jonathan Glatzer został showrunnerem. Znany jest on z pracy przy serialach Sukcesja oraz Zadzwoń do Saula. Producentami wykonawczymi będą George Clooney i Grant Heslov. Ten drugi ma stanąć za kamerą pilota, jeśli dojdzie do realizacji serialu. Na ten moment budowany jest pokój scenarzystów, które ma opracować scenariusze sezonu do oceny.

Serial opowiada historię młodego kamerzysty imieniem Sy Steingartner, który pracuje w programie See it Now Edwarda R. Murrowa. Musi znaleźć on równowagę pomiędzy podziwem wobec Murrowa a swoimi własnymi ambicjami. Zwłaszcza, że władze telewizji CBS chcą wymusić na Murrowie podpisanie lojalki antykomunistycznej. To dla Sy'a staje się okazją do wspinania się po szczeblach kariery, jeśli tylko zdradzi swojego mentora.

Nie jest to jednak kopia filmu, ale coś zupełnie innego. Tak tłumaczy to showrunner:

- Jako wielki fan filmu nie chciałem go skopiować, czy tworzyć podobizny. Rozbudowaliśmy świat serialu, aby pokazać jak podziały i histeria tych czasów wpływały na codzienne życie. To w jakimś stopniu jest geneza tego, co dzieje się obecnie.

AMC szuka nowego hitu, gdy dwa flagowego serialu dobiegły końca. Mowa o Better Call Saul oraz The Walking Dead. Na razie nowy projekt nie ma daty premiery.