Google udostępnia darmowy system ChromeOS Flex

fot. Acer

W czwartek Google ogłosiło, że przeniosło ChromeOS Flex z „wczesnego dostępu” do „ogólnej dostępności”. Flex to lekkie odgałęzienie systemu operacyjnego znanego z Chromebooków, które jest kompatybilne z większością sprzętu. Google certyfikowało prawie 400 urządzeń, które mogą bez problemu uruchomić Flex, w tym różne modele Apple.

Chromebooki oczywiście nie są dla każdego. Ich ograniczona funkcjonalność sprawia, że nie są idealne do wykorzystania jako wszechstronne urządzenia robocze. Ale nadają się do prostszych rzeczy, jak przeglądanie sieci czy pisanie tekstów, a nawet do instalacji na urządzeniach typu kiosk. Jednak dla tych, którzy mają stary, nieczynny laptop lub komputer klasy low-end, stabilna wersja systemu ChromeOS Flex firmy Google może być sposobem na przywrócenie tego sprzętu do działania, nawet w przypadku starych komputerów firmowych.

Choć Flex najlepiej działa po zainstalowaniu, użytkownicy mogą go też przetestować z pendrive’a USB. Jeśli nie napotkają żadnych problemów, będzie bezpiecznie działać, gdy zostanie zainstalowany. Dzięki łatwości instalacji Flex może też pomóc wyjść firmom z trudnych sytuacji, jak np. ataki ransomware, co udało się w przypadku sieci hoteli Nordic Choice.

Należy pamiętać, że są pewne komponenty, z którymi ChromeOS Flex sobie nie radzi lub Google tego nie przetestował, w tym czytniki linii papilarnych, sterowniki optyczne, kamery internetowe na podczerwień, własnościowe złącza, rysik i funkcje Thunderbolt. Mogą też wystąpić problemy z niektórymi operacjami, nawet w certyfikowanych modelach, jak Bluetooth, ekrany dotykowe, obracanie ekranu, klawisze funkcyjne, skróty klawiaturowe i czytniki kart SD.

Google zapowiedziało ChromeOS Flex w lutym, zauważając, że taki lekki system operacyjny może tchnąć życie w stary sprzęt. Może być idealnym rozwiązaniem dla ponownego wykorzystania starego, wycofanego z użytku laptopa z Vistą lub Windows 7 lub nawet Chromebooka, dla którego ChromeOS stał się zbyt „ciężki”. Google gwarantuje wsparcie Flex do 2028 roku na większości kompatybilnych urządzeń, a tylko garstka osiągnie koniec wsparcia w 2022 lub 2023 roku.

System można za darmo pobrać ze strony Google, ale należy się zarejestrować.