Polacy dostaną od Google 300 darmowych kanałów TV w internecie? Prace już trwają

PlutoTV/PCMag

Darmowa telewizja internetowa to hasło, które w polskim internecie wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Rodzimy rynek na tym polu nie rozpieszcza, oferując w sieci jedynie kilka źródeł, które umożliwiają oglądanie kanałów telewizyjnych bez opłat; wśród nich jednymi z najpopularniejszych są WP Pilot czy Polsat Box Go. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że ta sytuacja już niedługo ulegnie zmianie.

Jak donosi serwis RTV Maniak, najprawdopodobniej trwają już bowiem prace nad wprowadzeniem do naszej kraju Pluto TV. Pod koniec zeszłego roku serwis ten we współpracy z Google zaoferował amerykańskim internautom możliwość korzystania z 300 darmowych kanałów telewizyjnych; usługa zarabia na siebie dzięki integralnie wbudowanym w nią reklamach, które serwowane są odbiorcom.

Przez ostatnie kilka miesięcy podczas próby uruchomienia Pluto TV w Polsce internauci napotykali na komunikat informujący o niedostępności usługi w naszym kraju. Teraz jednak treść wpisu uległa modyfikacji:

Przepraszamy, ale Pluto TV nie jest obecnie dostępne w twojej lokalizacji. Ciężko pracujemy nad wprowadzeniem Pluto TV w tym rejonie, więc zostańcie w gotowości, aby dowiedzieć się, kiedy to nastąpi.

Źródło: Pluto TV/rtvmaniak.pl

Nie jest w tej chwili jasne, kiedy Pluto TV miałoby zadebiutować w Polsce; warto również zauważyć, że taki sam, zaktualizowany już komunikat czeka na internautów w wielu innych krajach. O postępach w tej sprawie będziemy Was informować na bieżąco.