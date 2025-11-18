Reklama
Christian Bale blisko zagrania w Gorączce 2! W kogo mógłby się wcielić?

Zdjęcia do Gorączki 2 Michaela Manna mają rozpocząć się w 2026 roku. Z nowych informacji wynika, iż kolejne wielkie hollywoodzkie nazwisko jest na radarze twórców. Kogo mógłby zagrać w nowej superprodukcji?
Wiemy od jakiegoś czasu, że Leonardo DiCaprio ma jeszcze niedoprecyzowaną rolę w Gorączce 2 w reżyserii Michaela Manna na podstawie jego własnej powieści. Teraz Deadline poinformował o kolejnym aktorze ogromnego kalibru, który jest blisko dołączenia do projektu.

Chodzi o Christiana Bale'a, czterokrotnie nominowanego do Oscara aktora, któremu udało się raz wygrać najbardziej prestiżową nagrodę w branży za film Fighter. Deadline nie podało żadnych informacji w sprawie tego, kogo mógłby zagrać. W sieci pojawiły się za to spekulacje, że mógłby on zagrać postać Val Kilmera z oryginalnego filmu, z kolei Austin Butler wcielałby się w tego samego bohatera, ale w ramach młodszej wersji. To jednak niepotwierdzone doniesienia. Oficjalnie wiadomo tylko, że Christian Bale jest na radarze Amazon MGM Studios i United Artists, którzy produkują nowy film akcji Michaela Manna.

O czym będzie Gorączka 2?

Przypomnijmy, że nowy film zostanie oparty na książce Heat 2 autorstwa Manna i Meg Gardiner, która to powieść stała się bestsellerem New York Timesa. Jej akcja rozgrywa się na kilku płaszczyznach czasowych, przez co sama Gorączka 2 będzie zarówno prequelem, jak i sequelem produkcji sprzed 30 lat.

Najważniejszymi wątkami wspomnianej książki są losy młodego Neila McCauleya (w oryginale grał go De Niro) i jego ekipy, którzy w 1988 roku stawiają pierwsze kroki w półświatku przestępczym, jak również starania nieszczęśliwie zakochanego Shiherlisa (Kilmer), który tuż po wydarzeniach z finału filmu przez wiele lat próbuje odnaleźć dawną miłość (Ashley Judd) - równolegle śledzimy też działania porucznika Hanny, który trafia m.in. do Azji Południowo-Wschodniej. W powieści pojawia się także Ameryka Południowa i wojny gangów narkotykowych, jak również najbrutalniejsza postać całego świata stworzonego przez Manna, Otis Wardell. 

