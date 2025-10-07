Wiemy, kogo zagra Leonardo DiCaprio w Gorączce 2. Należąca do Amazona wytwórnia przejmuje film

materiały prasowe

Choć serwis World of Reel raportował już o tej sprawie w połowie września, dopiero teraz największe amerykańskie portale popkulturowe potwierdziły, że Gorączka 2 oficjalnie powstaje. Druga część słynnej produkcji z 1995 roku, w której główne role zagrali Al Pacino i Robert De Niro, najprawdopodobniej zmieni dystrybutora i zarazem źródło finansowania. Z projektu ma zrezygnować studio Warner Bros.; rozmowy w sprawie przejęcia prowadzą przedstawiciele oddziału Amazon MGM Studios, wytwórni United Artists.

Powodem tej zmiany jest gigantyczny budżet, który początkowo zaproponował reżyser pierwszej części i kontynuacji, Michael Mann. Powstanie filmu miało pierwotnie kosztować według niego aż 230 mln USD; twórca ostatecznie zbił tę kwotę do 170 mln USD, lecz wciąż było to więcej niż przewidziane przez Warner Bros. 130-140 mln USD. Co ciekawe, WB rozważało nawet podniesienie budżetu do 150 mln USD, o ile Mann zobowiąże się również do stworzenia trzeciej odsłony cyklu - jedno ze źródeł Hollywood Reportera podważa jednak te ustalenia.

Leonardo DiCaprio ma zagrać tę postać z pierwszego filmu

Jednym z problemów w realizacji projektu okazała się reputacja samego reżysera, który uchodzi w Hollywood za człowieka stale przekraczającego założone na wstępie wydatki na swoje filmy. Tajemnicą poliszynela jest to, że do Gorączki 2 chce on zaangażować gwiazdorską obsadę i "od miesięcy" spotyka się z aktorami w tej sprawie. Według spekulacji w produkcji mogą pojawić się m.in. Austin Butler, Bradley Cooper i Adam Driver, lecz oficjalnie żaden z nich nie został zakontraktowany. Wstępne rozmowy w kwestii dołączenia do projektu prowadzi za to Leonardo DiCaprio.

Według serwisu Deadline ma on wcielić się na ekranie w rolę Chrisa Shiherlisa, którego w filmie z 1995 roku portretował Val Kilmer. Oferty dla członków obsady, biorąc pod uwagę poziom prac nad przygotowaniem realizacji, mogą zostać ogłoszone już w "najbliższych dniach". Producentami Gorączki 2 są Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber i Nick Nesbit, natomiast producentami wykonawczymi Shane Salerno i Eric Roth.

O czym będzie Gorączka 2?

Przypomnijmy, że nowy film zostanie oparty na książce Heat 2 autorstwa Manna i Meg Gardiner, która to powieść stała się bestsellerem New York Timesa. Jej akcja rozgrywa się na kilku płaszczyznach czasowych, przez co sama Gorączka 2 będzie zarówno prequelem, jak i sequelem produkcji sprzed 30 lat. Najważniejszymi wątkami wspomnianej książki są losy młodego Neila McCauleya (w oryginale grał go De Niro) i jego ekipy, którzy w 1988 roku stawiają pierwsze kroki w półświatku przestępczym, jak również starania nieszczęśliwie zakochanego Shiherlisa (Kilmer), który tuż po wydarzeniach z finału filmu przez wiele lat próbuje odnaleźć dawną miłość (Ashley Judd) - równolegle śledzimy też działania porucznika Hanny, który trafia m.in. do Azji Południowo-Wschodniej. W powieści pojawia się także Ameryka Południowa i wojny gangów narkotykowych, jak również najbrutalniejsza postać całego świata stworzonego przez Manna, Otis Wardell.

Data premiery nie jest znana.