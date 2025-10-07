Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiemy, kogo zagra Leonardo DiCaprio w Gorączce 2. Należąca do Amazona wytwórnia przejmuje film

Gorączka 2 jest coraz bliższa realizacji. Okazuje się jednak, że za powstanie kontynuacji legendarnej produkcji sprzed 30 lat nie będzie odpowiadało studio Warner Bros., a należąca do Amazona wytwórnia. Prawdopodobnie poznaliśmy też rolę Leonardo DiCaprio. 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  leonardo dicaprio 
Michael Mann gorączka 2
Gorączka - Robert De Niro i Val Kilmer w kadrze z filmu z 1995 roku materiały prasowe
Reklama

Choć serwis World of Reel raportował już o tej sprawie w połowie września, dopiero teraz największe amerykańskie portale popkulturowe potwierdziły, że Gorączka 2 oficjalnie powstaje. Druga część słynnej produkcji z 1995 roku, w której główne role zagrali Al Pacino i Robert De Niro, najprawdopodobniej zmieni dystrybutora i zarazem źródło finansowania. Z projektu ma zrezygnować studio Warner Bros.; rozmowy w sprawie przejęcia prowadzą przedstawiciele oddziału Amazon MGM Studios, wytwórni United Artists. 

Powodem tej zmiany jest gigantyczny budżet, który początkowo zaproponował reżyser pierwszej części i kontynuacji, Michael Mann. Powstanie filmu miało pierwotnie kosztować według niego aż 230 mln USD; twórca ostatecznie zbił tę kwotę do 170 mln USD, lecz wciąż było to więcej niż przewidziane przez Warner Bros. 130-140 mln USD. Co ciekawe, WB rozważało nawet podniesienie budżetu do 150 mln USD, o ile Mann zobowiąże się również do stworzenia trzeciej odsłony cyklu - jedno ze źródeł Hollywood Reportera podważa jednak te ustalenia. 

Leonardo DiCaprio ma zagrać tę postać z pierwszego filmu

Jednym z problemów w realizacji projektu okazała się reputacja samego reżysera, który uchodzi w Hollywood za człowieka stale przekraczającego założone na wstępie wydatki na swoje filmy. Tajemnicą poliszynela jest to, że do Gorączki 2 chce on zaangażować gwiazdorską obsadę i "od miesięcy" spotyka się z aktorami w tej sprawie. Według spekulacji w produkcji mogą pojawić się m.in. Austin Butler, Bradley Cooper i Adam Driver, lecz oficjalnie żaden z nich nie został zakontraktowany. Wstępne rozmowy w kwestii dołączenia do projektu prowadzi za to Leonardo DiCaprio

Według serwisu Deadline ma on wcielić się na ekranie w rolę Chrisa Shiherlisa, którego w filmie z 1995 roku portretował Val Kilmer. Oferty dla członków obsady, biorąc pod uwagę poziom prac nad przygotowaniem realizacji, mogą zostać ogłoszone już w "najbliższych dniach". Producentami Gorączki 2 są Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber i Nick Nesbit, natomiast producentami wykonawczymi Shane Salerno i Eric Roth. 

O czym będzie Gorączka 2?

Przypomnijmy, że nowy film zostanie oparty na książce Heat 2 autorstwa Manna i Meg Gardiner, która to powieść stała się bestsellerem New York Timesa. Jej akcja rozgrywa się na kilku płaszczyznach czasowych, przez co sama Gorączka 2 będzie zarówno prequelem, jak i sequelem produkcji sprzed 30 lat. Najważniejszymi wątkami wspomnianej książki są losy młodego Neila McCauleya (w oryginale grał go De Niro) i jego ekipy, którzy w 1988 roku stawiają pierwsze kroki w półświatku przestępczym, jak również starania nieszczęśliwie zakochanego Shiherlisa (Kilmer), który tuż po wydarzeniach z finału filmu przez wiele lat próbuje odnaleźć dawną miłość (Ashley Judd) - równolegle śledzimy też działania porucznika Hanny, który trafia m.in. do Azji Południowo-Wschodniej. W powieści pojawia się także Ameryka Południowa i wojny gangów narkotykowych, jak również najbrutalniejsza postać całego świata stworzonego przez Manna, Otis Wardell. 

Powstał najważniejszy ranking najlepszych filmów XXI wieku. Lider totalny, ale tylko spójrzcie na 5. miejsce - zestawienie New York Timesa

50. Odlot (2009)

arrow-left
50. Odlot (2009)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Data premiery nie jest znana. 

Źródło: Hollywood Reporter/Deadline

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  leonardo dicaprio 
Michael Mann gorączka 2
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Tron: Ares
-
Spoilery

Tron: Ares - czy wracają bohaterowie z filmu Tron: Dziedzictwo? Oto odpowiedź!

2 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Wiedźmin - zwiastun 4. sezonu. Tak prezentuje się całkiem nowy i inny Geralt!

3 Ballada o drobnym kanciarzu
-

Ballada o drobnym karciarzu - oficjalny zwiastun. To będzie kolejny hit po Konklawe?

4 Doktor Strange
-

Stworzył jedne z najlepszych scenariuszy Marvela. Znamy jego wkład w Avengers: Doomsday

5 Tron: Ares
-

Tron: Ares - pierwsze reakcje. Jared Leto w końcu z dobrym filmem?

6 Nicole Kidman
-

Paramount+ zamówił nowy serial Discretion. Nicole Kidman i Elle Fanning w głównych rolach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e193

Moda na sukces

s28e05

The Voice

s05e07

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e190

Zatoka serc

s42e22

s2025e196

Anderson Cooper 360

s2025e200

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Holland Roden
Holland Roden

ur. 1987, kończy 38 lat

Shawn Ashmore
Shawn Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Aaron Ashmore
Aaron Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Jake McLaughlin
Jake McLaughlin

ur. 1982, kończy 43 lat

Omar Benson Miller
Omar Benson Miller

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV