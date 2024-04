Gra o tron: 10 000 statków - scenarzysta o spin-offie. Podobieństwo do historii Mojżesza

fot. materiały prasowe

Reklama

Brian Helgeland to jeden z bardziej znanych scenarzystów hollywoodzkich z Oscarem ze świetne Tajemnice Los Angeles. W rozmowie z Inverse poruszył kwestię scenariusza do spin-offa hitu Gra o tron. Jego 10 000 statków miało opowiadać historię o królowej Nymerii.

Gra o tron: 10 000 statków - inspiracje Mojżeszem

Helgeland tłumaczy, że historia królowej Nymerii jest dość podobna do tej Mojżesza.

- Zasadniczo jest to historia Mojżesza, w której zamieniamy go na Nymerię. Jej kraj został zniszczony, a jej lud został zmuszony do życia na morzu - dlatego serial nosi tytuł 10 000 statków. Muszą oni odpłynąć i znaleźć nowy dom, tak jak Izraelici opuszczali Egipt. Prowadzi ona swój lud, starając się być dla nich spoiwem, ale zawsze istnieje ryzyko, że wszystko rozpadnie się jak domek z kart podczas wyprawy przez fikcyjną wersję morza Śródziemnego.

Scenarzysta tłumaczy, że włodarzom HBO bardzo podobał się jego scenariusz i to, co w nim osiągnął. Sądzi, że nie dostał zamówienia na realizację, ponieważ jego fundament jest za bardzo odcięty od tego, co oferowała Gra o tron.

- Dlatego nie zostało to jeszcze zamówione, ale nic nie pozostaje martwe na zawsze.

Źródło: HBO

Wspomina, że najpierw spotkał się z samym George'em R.R. Martinem, czyli twórcą całego świata Gry o tron, by przedstawić mu swój pomysł. Podobał mu się i dał mu błogosławieństwo. Przyznaje, że na tym etapie nie współpracował z nim bliżej, ale ta relacja byłaby zbudowana, gdyby serial dostał zamówienia na realizację sezonu. Używa też innego porównania do tego, czym ten serial miał być.

- To coś, jak połączenie filmów o Sinbadzie Raya Harryhausena z Odyseją. W tym scenariuszu Nymeria jest jak Odyseusz ale zamiast 12-osobowej załogi, jest odpowiedzialna za każdego mieszkańca płynącego miasta. Moja praca jest wciąż w HBO, jeśli ją zechcą. Bardzo dobrze mi się to pisało i nigdy nie wiadomo, co będzie dalej.

Zamiast tego HBO najpierw zrealizowało serial Ród smoka, którego 2. sezon zadebiutuje w 2024 roku. Projekt odniósł sukces i zebrał świetne recenzje. Zielone światło na realizację dostał też serial A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight o znanych z książek rycerzu imieniem Dunk i jego giermku zwanym Jajo.