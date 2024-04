Gra o tron - serial o Jonie Snow nie powstanie. Aktor podał powody

fot. HBO

Swego czasu oficjalnie poinformowano, że HBO i osoby kreatywne na czele z George'em R.R. Martnem planują sequel hitu Gra o tron, który pokazałby kontynuację przygód Jona Snow. Prace trwały, szukano historii i planowano. Sam Kit Harington był autorem pomysłu na projekt i teraz to właśnie sam aktor wyjawia, że on nie powstanie.

Gra o tron - Jon Snow bez serialu

Kit Harington udzielił wywiadu portalowi ScreenRant, w którym oficjalnie potwierdził: serial o Jonie Snow nie powstanie i prace nad projektem już nie mają miejsca.

- Podczas prac nad projektem przyglądasz się mu z każdej perspektywy i patrzysz, czy jest on tego warty. Na obecną chwilę nie jest on tego warty. W tej chwili on nie powstanie, ponieważ nie mogliśmy znaleźć odpowiedniej historii do opowiedzenia, która nas wszystkich wystarczająco by podekscytowała. Podjęliśmy decyzję, by odłożyć narzędzia. Może kiedyś w przyszłości do tego wrócimy, ale obecnie ten projekt jest odłożony na półkę.

Aktor dodał, że nie chciał o tym rozmawiać w wywiadach, ponieważ prace trwały. Nie chciał, aby coś wyciekło i by ludzie się podekscytowali, tworzyli teorie, a potem nic by z tego nie wyszło. Teraz, gdy jest konkretna sytuacja, otwarcie ją ujawnił.

Przypomnijmy, że trwają prace nad innym serialem w świecie Gry o tron. Nosi on tytuł A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Jest to na obecną chwilę obok Rodu smoku jedyny projekt, który zostanie nakręcony i doczeka się emisji.