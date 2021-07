Gra o tron - HBO pracuje nad kolejnymi dwiema animcjami. Będzie nowa kraina

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, platforma streamingowa HBO Max pracuje łącznie na trzema serialami animowanym osadzonymi w świecie Gry o tron.

Jeden z nich jest osadzony w krainie, która nie była pokazywana w Grze o tron. Mowa o Złotym Imperium Yi Ti. Jest to region na kontynencie Essos, leżący na południowo-wschodniej granicy znanego świata. Społeczeństwo tam mieszkające jest uważane za najstarsze i najbardziej zaawansowane ze wszystkich w tym świecie. Inspiracją dla George'a R.R. Martina przy tworzeniu Yi Ti były imperialne Chiny. Szczegóły pozostałych dwóch projektów nie są znane.

Seriale animowane mają być skierowane tylko do widzów dorosłych. Nad projektami rozbudowującymi świat Gry o tron czuwa sam George R.R. Martin.

Dziennikarze dodają też, że aktorski projekt Flea Bottom został skasowany. Podjęto decyzję o porzuceniu pomysłu. Miał on opowiadać o życiu w najbiedniejszych rejonach Królewskiej Przystani.

Są to wstępne prace. Jak na razie tylko jeden spin-off dostał zielone światło i trwają prace na planie. Mowa o House of the Dragon, który rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z serialu. Jego premiera nastąpi w 2022 roku.