Gra o tron - kontynuacja w drodze. Jaki będzie Jon Snow po 8. sezonie?

Informowaliśmy, że trwają pracę nad Snow (tytuł roboczy), czyli serialem będącym kontynuacją hitu Gra o tron, którego historia rozgrywa się po wydarzeniach z 8. sezonu i w pełni skupia się na Jonie Snow. Kit Harington właśnie uczestniczył w konwencie Gry o tron w Los Angeles, podczas którego padło pytanie o ten projekt.

Jon Snow z problemami

Kit Harington nie tylko powróci w głównej roli, ale jest też pomysłodawcą projektu i odpowiada za wszystko, co się z nim dzieje. Na temat procesu pracy nad serialem nie mógł nic powiedzieć, ale wyjawił, jaki będzie ten Jon Snow za Murem. Tam też udał się w finale Gry o tron.

- Pod koniec serialu, gdy widzimy go w tej celi, on jest przygotowany na ścięcie i zasadniczo chce, by do tego doszło. Ma dość. Fakt, że wysyłają go za Mur to największy dar i zarazem największa klątwa. Musi więc wrócić do miejsca z całą tą historią i żyć dalej z myślą o tym, jak zabił Dany, jak Ygritte zmarła w jego ramionach czy jak powiesił Olly'ego. Musi myśleć o tej całej traumie i to jest dość interesujący motyw.

Dodaje, że Jon Snow na tym etapie swojego życia ma wiele problemów wynikających z tych traum. Nie jest z nim w porządku.

Prace nad projektem trwają. Na ten moment nie wiadomo, kiedy może on powstać, bo najpierw HBO musi dać zielone światło.

