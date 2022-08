Gra o tron: Ród smok - akcentowana mizoginia w serialu. Gwiazdy produkcji zdradzają szczegóły

fot. HBO Max

Gra o tron: Ród smoka, czyli prequel Gry o tron, jak się okazuje, będzie znacznie odróżniać się od swojego poprzednika. W najnowszej produkcji poza tym, że akcja rozgrywać się będzie 200 lat przed scenami Gry o tron, historia zostanie opowiedziana z kobiecego punktu widzenia. Wiązać się to ma z bardziej znaczącą eksploracją mizoginii oraz patriarchatu, na co wskazują odtwórczyni kluczowych postaci - Milly Alcock czyli serialowa Księżniczka Rhaenyra Targaryen oraz Emily Carey wcielająca się w postać Lady Alicent Hightower.

Gra o tron: Ród smoka - galeria zdjęć

Ród smoka

Gra o tron: Ród smoka - rola kobiet w serialu

Podczas ostatniego wywiadu Alcock i Carey miały okazję przedstawić relację ich postaci i tego, jak Rhaenyra i Alicent reagują na mizoginiczne i patriarchalne naciski w Westeros. Według ich doniesień w serialu kształtują się dwa różne spojrzenia na kobiece role - Alicent nie walczy z uciskiem, ale Rhaenyra już owszem, co ilustruje fundamentalną różnicę między tymi dwiema postaciami. Carey wskazała przy tym na ważną kwestię, że kobiece role nie powstały tylko dla zgłębiania mizoginii i patriarchatu:

Ale powiedziałam to już wcześniej i powiem jeszcze raz: moją ulubioną rzeczą w tym serialu jest to, że, owszem, pokazujemy mizoginię i pokazujemy, jak wpłynęła na kobiety w tym świecie i jak odnosi się to do tych postaci - czy to Alicent, czy Rhaenyra, czy Rhaenys nawet. Ale gdy odejmiemy fabułę i temat mizoginii, te postacie nadal mają wątek i nadal są złożonymi kobietami na ekranie. Nie są tam tylko po to, by służyć celowi i pokazać mizoginię; są ludzkimi istotami umieszczonymi na ekranie. I myślę, że to jest genialna rzecz.

Poza eksploracją mizoginii i patriarchatu serial zrezygnował z pokazywania scen przemocy seksualnej. Zamiast graficznych przedstawień przemocy, produkcja dostarczy bardziej zniuansowanych pokazów nieodłącznych konfliktów obecnych w patriarchalnym systemie. W tym celu ukazane zostaną sceny, jak od najmłodszych lat Rhaenyra i Alicent były zmuszane do wykonywania poleceń swoich potężnych ojców, którzy choć mieli dobre intencje, nie byli w stanie dostrzec opresyjnej natury swoich działań.

Serial Gra o tron: Ród smoka będzie dostępny na polskim HBO Max już 22 sierpnia.