Gra o tron: Ród smoka - jak długie będą odcinki? Sezon dłuższy od oryginalnej Gry o tron

fot. materiały prasowe

Na stronie HBO pojawił się czas trwania odcinków serialu Gra o tron: Ród smoka. Odkryli to fani i umieścili całą listę na reddiicie. Z niej wynika, że średni czas trwania pierwszego sezonu wynosi 62 minuty. Po podsumowaniu czasów wynika, że łącznie pierwszy sezon będzie trwać 618 minut. To oznacza, że w porównaniu do wszystkich sezonów oryginalnej Gry o tron jest on dłuższy. Najdłuższa seria oryginału trwała 567 minut i był to pierwszy sezon.

Gra o tron: Ród smoka - czas trwania

Odcinek 1 - 66 minut

Odcinek 2 - 54 minuty

Odcinek 3 - 58 minut

Odcinek 4 - 63 minuty

Odcinek 5 - 60 minut

Odcinek 6 - 68 minut

Odcinek 7 - 58 minut

Odcinek 8 - 67 minut

Odcinek 9 - 60 minut

Odcinek 10 - 63 minuty

Gra o tron: Ród smoka - zdjęcia

Gra o torn: Ród smoka

W głównych rolach występują Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans. W obsadzie są także: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes oraz Savannah Steyn.

Gra o tron: Ród smoka - premiera serialu 22 sierpnia.