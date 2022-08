Gra o tron: Ród smoka inspirowana sukcesją. Twórca wyjaśnia. Jest nowy plakat

Prequel Gry o tron już niedługo zadebiutuje na HBO. W związku z premierą twórcy serialu zdradzają coraz więcej wątków dotyczących produkcji. Tym razem showrunner Ryan Condal podczas ostatniego wywiadu dla magazynu SFX tłumaczył, że Gra o tron: Ród smoka ma wiele wspólnego z serialem Sukcesja. Choć w Sukcesji nie pojawiły się fantastyczne istoty, produkcja HBO była bezpośrednią inspiracją dla autorów prequela. Ponadto została udostępniona najnowsza grafika, która daje pogląd na jedno z wielu łuskowatych stworzeń, jakie będzie można poznać w najnowszej produkcji. Rozpostarty w oddali smok góruje nad jedną z kluczowych postaci serialu Gra o tron: Ród smoka - księżniczką Rhaenyrą Targaryen.

Ryan Condal zgodził się ze stwierdzeniem, że najnowsza produkcja to "Sukcesja bez smoków". Tłumaczył to w ten sposób:



Tak, myślę, że to faktycznie świetna metafora, a rzeczami, do których odnosiliśmy się w pokoju scenarzystów najczęściej byłyi Sukcesja, po prostu jako analogie tonalne i jako programy, które my, scenarzyści, naprawdę lubiliśmy i w których byliśmy zanurzeni. Oryginalna Gra o Tron to tak naprawdę Wojna Róż, więc historyczni Yorkowie i Lancasterowie to serialowi Starkowie i Lannisterowie - dwa oddzielne rody, które nigdy się nie lubiły, idą na siebie. To jednak jest Taniec Smoków. To wojna domowa, która toczy się w jednej rodzinie, co w pewien sposób czyni ją o wiele bardziej wciągającą i tragiczną, ponieważ widzisz ludzi, którzy są krewnymi, oni obracają się przeciwko sobie i idą na wojnę.