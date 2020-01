Gra o tron - trwają poszukiwania Targaryenów do spin-offu Gry o tron

Gra o tron doczeka się premiery nowego serialu. Nosi tytuł House of the Dragon. Jest on oparty na książce George'a R.R. Martina (twórca literackiej Gry o tron) zatytułowanej Ogień i krew. Serial ma zadebiutować na HBO w 2022 roku, a teraz pojawiły się pierwsze doniesienia castingowe zawierające opis aktorów poszukiwanych przez twórców.

Fabuła rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o tron i opowiada historię o rodzie Targaryenów, czyli o przodkach Daenerys. Teraz zamieszczono w sieci opisy aktorów, którzy poszukiwani są do głównych ról. Zobaczcie:

Aegon Targaryen - około 20 lat, białoskóry mężczyzna. Poślubił dwie siostry: VISENYĘ i RHAENYS. Wycofany, cichy, pobożny. Surowy wobec tych, którzy mu się sprzeciwią. Dosiada smoka imieniem Balerion. GŁÓWNY BOHATER.

Visenya Targaryen - około 20 lat, białoskóra kobieta. Starsza siostra i żona Króla AEGONA. Zmysłowa, poważna i bezlitosna. Dosiada smoka Vhagara. GŁÓWNA BOHATERKA.

Rhaenys Targaryen - około 20 lat, białoskóra kobieta. Najmłodsza siostra króla AEGONA. Dobroduszna, pełna gracji, radosna i ciekawa, impulsywna i oddana fantazjom. Dosiada smoka Meraxesa. GŁÓWNA BOHATERKA.

Twórcami serialu są Ryan Condal i Miguel Sapochnik. Data premiery może ulec zmianie, ale wstępnie podawany jest rok 2022.