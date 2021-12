Prezentownik naEKRANIE: limitowana edycja kontrolera Microsoft Xbox

Źródło: Microsoft

W 2021 roku Microsoft świętuje 20-lecie Xboxa. Z tej okazji firma przygotowała szereg atrakcji dla wiernych fanów, którzy chcieliby przyłączyć się do świętowania okrągłej rocznicy powstania tej marki. Gracze mogą m.in. zwiedzać wirtualne muzeum Xboxa, w którym znajdziemy szereg ciekawostek dotyczących kolejnych generacji urządzeń Microsoftu, a także wyposażyć się w limitowaną edycję sprzętu gamingowego. I to niekoniecznie w drogą konsolę.

Jeśli masz w rodzinie kogoś, kto od lat pozostaje wierny marce, rozważ zakup rocznicowego kontrolera bezprzewodowego inspirowanego serią Halo, która towarzyszy konsolom Microsoftu od dwudziestu lat. A jeśli Halo nie znajduje się w kręgu zainteresowania danego gracza bądź graczki, niedawno zadebiutowała także limitowana wersja pada nawiązująca do gry Forza Horizon 5, która zachwyca feerią barw:

Kontroler Microsoft Xbox

Gdyby jendak żaden z tych kontrolerów nie przykuł twojej uwagi, rzucić okiem na Xbox Design Lab. To internetowe studio projektowe, w którym można zaprojektować wygląd xboksowego pada według własnych wytycznych. Dobierzemy tam kolor poszczególnych części obudowy, przycisków i gałek analogowych. Możemy nawet wygrawerować inskrypcję pamiątkową.

Warto pamiętać, że pad do Xboxa sprawdzi się także w rękach pecetowców. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podpiąć go do laptopa czy komputera stacjonarnego i ogrywać za jego pośrednictwem tytuły, których na próżno szukać w konsolowym portfolio.