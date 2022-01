Gran Turismo 7 - Sony zapowiada pokaz State of Play poświęcony grze

fot. SIE

Miłośnicy konsol PlayStation od jakiegoś czasu wyczekują kolejnego eventu Sony. Ten został wreszcie zapowiedziany, choć nie da się ukryć, że wydarzenie to bez wątpienia nie przypadnie do gustu wszystkim graczom. Nadchodzące State of Play poświęcone będzie wyłącznie jednej grze: Gran Turismo 7. W związku z tym nie powinniśmy spodziewać się żadnych nieoczekiwanych ogłoszeń.

Transmisja odbędzie się 2 lutego o godzinie 23:00 czasu polskiego i potrwa około 30 minut. W tym czasie zobaczymy dłuższy gameplay z PlayStation 5 oraz kolejne informacje na temat gry.

https://twitter.com/PlayStation/status/1488090021122949120

Gran Turismo 7 - premiera 4 marca. Gra dostępna będzie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5.

