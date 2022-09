Gran Turismo - David Harbour w obsadzie filmowej adaptacji popularnej serii gier

fot. Netflix

Gran Turismo to film oparty na znanej serii gier wyścigowych, które są wydawane na konsole PlayStation. David Harbour, znany szerszej publiczności z roli Jima Hoppera w Stranger Things, został obsadzony w jednej z głównych ról w produkcji. Obraz powstaje dla Sony Pictures i PlayStation Productions.

Za kamerą projektu stoi Neill Blomkamp, znany przede wszystkim ze swoich dokonań na polu filmów science fiction. Jest on twórcą między innymi nominowanej do Oscara produkcji Dystrykt 9. Za scenariusz odpowiada Jason Hall (Snajper).

fot. SIE

Gran Turismo - o czym film?

Oparty na prawdziwej historii projekt jest opisywany jako opowieść o spełnieniu marzeń nastoletniego gracza Gran Turismo , który dzięki swoim gamingowym umiejętnościom wygrał serię turniejów Nissana i został prawdziwym zawodowym kierowcą wyścigowym. Harbour wcieli się w byłego mistrza, który staje się mentorem dla młodego bohatera i wprowadza go w świat wyścigów.

Gran Turismo to nie jedyny projekt na podstawie gier PlayStation, który znajduje się w produkcji. Szykowane są również filmowe adaptacje Ghost of Tsushima oraz Days Gone, a na swoją premierę czeka serial HBO The Last of Us. Netflix natomiast tworzy serial Horizon Zero Dawn.