Ze Stranger Things do gry wideo. David Harbour wystąpi w horrorze

fot. materiały prasowe

David Harbour aktualnie zaangażowany jest w promowanie World of Warcraft: Dragonflight i to właśnie przy okazji mówienia o tej produkcji, wygadał się, że niebawem będziemy mogli go oglądać w nieco innej roli. Aktor zapowiedział bowiem, że wystąpi w grze wideo. Dziennikarze próbowali wyciągnąć od niego szczegóły, ale Harbour pozostał nieugięty i nie zdradził niemal niczego. Ujawnił jedynie, że będzie to horror, najprawdopodobniej ukaże się na rynku "niedługo" i będzie mu w nim partnerować Jodie Comer. Ją z kolei widzowie mogą kojarzyć z takich produkcji jak Free Guy czy Obsesja Eve.

Sam David Harbour nie ukrywa faktu, że jest graczem. W jednym z wpisów w mediach społecznościowych przyznał, ze WoW omal nie zrujnował mu życia - tak się uzależnił do tego tytułu ze stajni Blizzarda. Aktor zachwyca się również grą Cyberpunk 2077, którą ceni znacznie bardziej od Wiedźmina 3.