Griselda - Sofia Vergara jako królowa narkotyków. Netflix zmienił ją nie do poznania

Źródło: ABC

Griselda to nowy serial Netflixa od twórców hitu Narcos. Fabuła opowiada o tytułowej bohaterce, która stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli narkotykowych w historii. Wcieli się w nią Sofia Vergara, znana między inny ze Współczesnej Rodziny. Aktorka pokaże połączenie oddanej matki z Kokainową Matką Chrzestną, która nawigując pomiędzy rodziną a biznesem, w końcu zasłuży sobie na miano Czarnej Wdowy. Zobaczcie, jak prezentuje się w tej roli na pierwszym zdjęciu promującym produkcję.

Griselda - Sofia Vergara jako Kokainowa Matka Chrzestna

Fot. Netflix

Griselda - nowi członkowie obsady

Oprócz Sofii Vergary w głównej roli w obsadzie pojawią się: Alberto Guerra (Narcos: Meksyk) jako "Dario", Vanessa Ferlito jako "Isabel", Alberto Ammann (Narcos) jako "Alberto Bravo", Christian Tappan (The Great Heist) jako "Arturo", Diego Trujillo (Metastasis) jako “German Panesso”, Paulina Davila jako “Carmen”, Gabriel Sloyer (Narcos) jako “Diaz”, Juliana Aidén Martinez jako “June”. Martin Rodriguez (Detrás de la verdad) jako “Rivi”, José Zúñiga (American Crime Story, Versace) jako “Amilcar”, Maximiliano Hernández (The Avengers, The Americans) jako “Papo Mejia” i Julieth Restrepo jako “Marta Ochoa”.

Griselda - o czym jest serial Netflixa?

Griselda to limitowana seria Netflixa, która składa się z 6 odcinków. Serial opowie historię Griseldy Blanco, kolumbijskiej baronki narkotykowej, działającej głównie w latach siedemdziesiątych. Kobieta stała się częścią popkultury po tym, jak jej wyczyny zostały przedstawione w dokumencie Cocaine Cowboys z 2016 roku.

Za serial będzie odpowiedzialna ekipa znana z Narcos. Producentami wykonawczymi są między innymi Sofia Vergara i Luis Balaguer. To najnowszy projekt Erica Newmana w ramach jego umowy z Netflixem. Ingrid Escajeda będzie współtworzyć projekt, zajmować się scenariuszem i produkcją u boku Douga Miro. Wszystkie sześć odcinków wyreżyseruje Andrés Baiz.

